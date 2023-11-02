Беларусь повысила пошлины на нефть и нефтепродукты 2.11.2023, 14:54

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В августе-октябре пошлины также повышались.

Совет министров повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Информация о постановлении правительства №741 от 31 октября появилась на Национальном правовом интернет-портале.

Экспортная пошлина на нефть, мазут, битум, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты с 1 ноября увеличена на 2,3 доллара до 26,2 доллара за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин выросла на 1,3 доллара до 14,4 доллара за тонну.

При экспорте товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел будет взиматься пошлина в 7,8 доллара за тонну, что на 0,7 доллара больше, чем в сентябре.

В августе-октябре пошлины также повышались

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