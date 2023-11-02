Запад концентрирует огромные силы вокруг Израиля Аншель Пфеффер

2.11.2023, 15:36

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Для военной помощи или для эвакуации своих граждан?

Через три недели после начала войны Израиля против ХАМАСа в Восточном Средиземноморье группируются огромные наступательные, оборонительные и логистические силы США, Великобритании и других западных стран.

Широкое развертывание указывает на подготовку к ряду сценариев, которые включают помощь Израилю в случае широкомасштабного ракетного удара с разных направлений, открытия еще одного фронта – между Израилем и «Хизбаллой», эскалации региональной войны и необходимости эвакуации тысяч западных граждан.

Скорость, с которой осуществляется развертывание, – часть уроков администрации Джо Байдена, извлеченных из неожиданного краха афганского правительства летом 2021 года и панической эвакуации из Кабула.

По данным открытых источников, с момента открытия воздушного моста в Израиль 20 американских тяжелых транспортных самолетов и около 50 арендованных гражданских транспортных самолетов – израильских и иностранных – перевезли большое количество техники и вооружения с баз в США и Европе, а также из других логистических центров.

Согласно публикациям американских военных, самолеты доставили в Израиль среди прочего артиллерийские снаряды и ракеты-перехватчики для систем ПВО. Публикации министерства обороны Израиля показали транспортировку современного вооружения и дополнительной военной техники в Израиль, в аэропорты «Бен-Гурион» и Рамон и на базу Неватим на юге.

Помимо увеличения американских поставок ЦАХАЛу возможно, что американцы также увеличивают запасы на своих складах чрезвычайной ситуации в Израиле и других странах региона. Так, наряду с поставками в Израиль более 25 американских тяжелых транспортных самолетов приземлились на базе иорданских ВВС имени Маваффика Салти в Азраке, к востоку от Аммана, где дислоцируются американские войска.

На базу были переброшены американская эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F-15E, штатно дислоцированная в Великобритании, и силы специального назначения с базы Эглин во Флориде. За последние две недели на базе также приземлились девять немецких транспортных самолетов, отчасти из-за размещения немецких самолетов Eurofighter Typhoon в рамках заранее запланированных учений.

Однако наиболее массировано международный ввод техники и сил, судя по всему, происходит на Кипре. На местную британскую базу Акротири прилетели более 40 американских транспортных самолетов, 20 британских транспортных самолетов и семь тяжелых транспортных вертолетов. Они перевозили технику, вооружение и войска.

На остров прибыли четыре нидерландских транспортных самолета и с ними около 200 морских пехотинцев, силы быстрого реагирования и консульские работники – как основа для подготовки к экстренной эвакуации нидерландских граждан из стран региона в случае широкомасштабной войны.

Германия направила четыре транспортных самолета со спецназом для быстрого реагирования, а ВВС Канады – несколько транспортных самолетов для подготовки к возможной операции спасения.

В последние дни в Ливан прибыли специальные рейсы ВВС США, Великобритании, Канады, Германии, Испании, Нидерландов и Италии, часть из них приземлилась на базе спецназа ливанской армии под Триполи.

Видимо речь идет о подготовке передовой базы, если понадобится массовый вывоз граждан из страны в случае полномасштабного обострения между Израилем и «Хизбаллой». Выбор места также указывает на оценку того, что в такой войне международный аэропорт в Бейруте использоваться не будет.

За последние две недели США развернули много сил также вблизи Ирана: две эскадрильи F-16 и А-10 были дислоцированы в районе Персидского залива, а за последние несколько дней из США прибыло еще около 20 самолетов-заправщиков. Подтягивание заправщиков призвано повысить оперативную гибкость американских сил и их союзников в регионе, поскольку дозаправка в воздухе позволит совершать более длительные боевые вылеты.

Десятки американских транспортных самолетов также приземлились в Ираке, Катаре и Бахрейне. Министерство обороны США объявило об экстренном размещении батареи THAAD для перехвата баллистических ракет и дополнительных батарей ракет Patriot, но где они были размещены, пока не раскрывается.

За последние две недели американские силы, дислоцированные в Ираке и на востоке Сирии, подверглись многочисленным ракетным атакам и атакам беспилотников со стороны проиранских шиитских формирований.

Батареи наземного перехвата добавлены к системам ПВО флота США, которые уже две недели назад перехватывали ракеты и беспилотники, запущенные по Израилю. Фактически это реализация видения региональной системы защиты от ракет, которое около полутора лет назад представил тогдашний министр обороны Бени Ганц.

К многочисленным военно-воздушным силам, дислоцированным в этом районе, присоединилась огромная военно-морская армада. Две недели назад в Восточное Средиземноморье, несколько западнее Кипра, прибыла ударная группа авианосца Gerald Ford, а с ней около 80 боевых самолетов, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также пять ракетных кораблей.

Двое из них – эсминцы Carney и Thomas Hudner – уже отделились от группировки и направились на юг, к Красному морю, где они дислоцируются помимо прочего для обеспечения Израиля дополнительным эшелоном ПВО (один из них уже перехватил обстрел из Йемена).

Другая ударная группа с авианосца Dwight Eisenhower с тремя сопровождающими ракетными кораблями вошла в субботу, 28 октября, в Средиземное море и движется на восток, в наш район. Неясно, останется группа здесь или отправится на юг, к Аравийскому морю и региону Персидского залива.

Еще одна военно-морская ударная группа из 26-й оперативной группы Корпуса морской пехоты США уже находится в нашем районе. Bataan – небольшой авианосец ВВС морской пехоты. На фотографиях, опубликованных американским Центральным командованием CENTCOM, видно, что на его вооружении находятся некоторое количество самолетов «Харриер», способных к вертикальному взлету и посадке, однако, судя по всему, большая часть авиакрыла на нем состоит из ударных вертолетов и самолетов V-22, которые будут служить в качестве сил быстрого реагирования.

Два других корабля в группе – Carter Hall и Mesa Verde – являются плавучими портами, которые обслуживают морскую пехоту и будут служить передовой военно-морской базой для сил, действующих в этом районе. Вся группировка насчитывает около 2000 морских пехотинцев, они должны предоставить США возможности быстрого вмешательства, частично для нужд спасения гражданского населения и наземных атак в случае широкомасштабного обострения боевых действий.

Carter Hall и Bataan были замечены в Красном море, к югу от Синая, а Mesa Verde – к западу от Кипра.

Аншель Пфеффер, «Детали»

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