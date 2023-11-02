закрыть
2 ноября 2023, четверг, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Запад концентрирует огромные силы вокруг Израиля

  • Аншель Пфеффер
  • 2.11.2023, 15:36
  • 2,406
Запад концентрирует огромные силы вокруг Израиля

Для военной помощи или для эвакуации своих граждан?

Через три недели после начала войны Израиля против ХАМАСа в Восточном Средиземноморье группируются огромные наступательные, оборонительные и логистические силы США, Великобритании и других западных стран.

Широкое развертывание указывает на подготовку к ряду сценариев, которые включают помощь Израилю в случае широкомасштабного ракетного удара с разных направлений, открытия еще одного фронта – между Израилем и «Хизбаллой», эскалации региональной войны и необходимости эвакуации тысяч западных граждан.

Скорость, с которой осуществляется развертывание, – часть уроков администрации Джо Байдена, извлеченных из неожиданного краха афганского правительства летом 2021 года и панической эвакуации из Кабула.

По данным открытых источников, с момента открытия воздушного моста в Израиль 20 американских тяжелых транспортных самолетов и около 50 арендованных гражданских транспортных самолетов – израильских и иностранных – перевезли большое количество техники и вооружения с баз в США и Европе, а также из других логистических центров.

Согласно публикациям американских военных, самолеты доставили в Израиль среди прочего артиллерийские снаряды и ракеты-перехватчики для систем ПВО. Публикации министерства обороны Израиля показали транспортировку современного вооружения и дополнительной военной техники в Израиль, в аэропорты «Бен-Гурион» и Рамон и на базу Неватим на юге.

Помимо увеличения американских поставок ЦАХАЛу возможно, что американцы также увеличивают запасы на своих складах чрезвычайной ситуации в Израиле и других странах региона. Так, наряду с поставками в Израиль более 25 американских тяжелых транспортных самолетов приземлились на базе иорданских ВВС имени Маваффика Салти в Азраке, к востоку от Аммана, где дислоцируются американские войска.

На базу были переброшены американская эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F-15E, штатно дислоцированная в Великобритании, и силы специального назначения с базы Эглин во Флориде. За последние две недели на базе также приземлились девять немецких транспортных самолетов, отчасти из-за размещения немецких самолетов Eurofighter Typhoon в рамках заранее запланированных учений.

Однако наиболее массировано международный ввод техники и сил, судя по всему, происходит на Кипре. На местную британскую базу Акротири прилетели более 40 американских транспортных самолетов, 20 британских транспортных самолетов и семь тяжелых транспортных вертолетов. Они перевозили технику, вооружение и войска.

На остров прибыли четыре нидерландских транспортных самолета и с ними около 200 морских пехотинцев, силы быстрого реагирования и консульские работники – как основа для подготовки к экстренной эвакуации нидерландских граждан из стран региона в случае широкомасштабной войны.

Германия направила четыре транспортных самолета со спецназом для быстрого реагирования, а ВВС Канады – несколько транспортных самолетов для подготовки к возможной операции спасения.

В последние дни в Ливан прибыли специальные рейсы ВВС США, Великобритании, Канады, Германии, Испании, Нидерландов и Италии, часть из них приземлилась на базе спецназа ливанской армии под Триполи.

Видимо речь идет о подготовке передовой базы, если понадобится массовый вывоз граждан из страны в случае полномасштабного обострения между Израилем и «Хизбаллой». Выбор места также указывает на оценку того, что в такой войне международный аэропорт в Бейруте использоваться не будет.

За последние две недели США развернули много сил также вблизи Ирана: две эскадрильи F-16 и А-10 были дислоцированы в районе Персидского залива, а за последние несколько дней из США прибыло еще около 20 самолетов-заправщиков. Подтягивание заправщиков призвано повысить оперативную гибкость американских сил и их союзников в регионе, поскольку дозаправка в воздухе позволит совершать более длительные боевые вылеты.

Десятки американских транспортных самолетов также приземлились в Ираке, Катаре и Бахрейне. Министерство обороны США объявило об экстренном размещении батареи THAAD для перехвата баллистических ракет и дополнительных батарей ракет Patriot, но где они были размещены, пока не раскрывается.

За последние две недели американские силы, дислоцированные в Ираке и на востоке Сирии, подверглись многочисленным ракетным атакам и атакам беспилотников со стороны проиранских шиитских формирований.

Батареи наземного перехвата добавлены к системам ПВО флота США, которые уже две недели назад перехватывали ракеты и беспилотники, запущенные по Израилю. Фактически это реализация видения региональной системы защиты от ракет, которое около полутора лет назад представил тогдашний министр обороны Бени Ганц.

К многочисленным военно-воздушным силам, дислоцированным в этом районе, присоединилась огромная военно-морская армада. Две недели назад в Восточное Средиземноморье, несколько западнее Кипра, прибыла ударная группа авианосца Gerald Ford, а с ней около 80 боевых самолетов, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также пять ракетных кораблей.

Двое из них – эсминцы Carney и Thomas Hudner – уже отделились от группировки и направились на юг, к Красному морю, где они дислоцируются помимо прочего для обеспечения Израиля дополнительным эшелоном ПВО (один из них уже перехватил обстрел из Йемена).

Другая ударная группа с авианосца Dwight Eisenhower с тремя сопровождающими ракетными кораблями вошла в субботу, 28 октября, в Средиземное море и движется на восток, в наш район. Неясно, останется группа здесь или отправится на юг, к Аравийскому морю и региону Персидского залива.

Еще одна военно-морская ударная группа из 26-й оперативной группы Корпуса морской пехоты США уже находится в нашем районе. Bataan – небольшой авианосец ВВС морской пехоты. На фотографиях, опубликованных американским Центральным командованием CENTCOM, видно, что на его вооружении находятся некоторое количество самолетов «Харриер», способных к вертикальному взлету и посадке, однако, судя по всему, большая часть авиакрыла на нем состоит из ударных вертолетов и самолетов V-22, которые будут служить в качестве сил быстрого реагирования.

Два других корабля в группе – Carter Hall и Mesa Verde – являются плавучими портами, которые обслуживают морскую пехоту и будут служить передовой военно-морской базой для сил, действующих в этом районе. Вся группировка насчитывает около 2000 морских пехотинцев, они должны предоставить США возможности быстрого вмешательства, частично для нужд спасения гражданского населения и наземных атак в случае широкомасштабного обострения боевых действий.

Carter Hall и Bataan были замечены в Красном море, к югу от Синая, а Mesa Verde – к западу от Кипра.

Аншель Пфеффер, «Детали»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип