Заход ВСУ в Крынки на левом берегу Днепра напугал россиян 2.11.2023, 15:57

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Украинская пехота действует под прикрытием артиллерии.

Российские военные пропагандисты продолжают сообщать о тревожной ситуации для ВС РФ на левом берегу Херсонской области, где ВСУ продолжают десантную операцию сразу в нескольких районах береговой линии, сообщает dialog.ua.

Одним из самых острых направлений для россиян в последние дни стал район населенного пункта Крынки, где оккупанты фиксируют активное перемещение украинских военных.

На одном из видео группа из 13 бойцов пересекает населенный пункт, центр которого уже несколько дней находится под контролем ВСУ.

Украинская армия действует под прикрытием артиллерии, которая накрывает оккупантов с правого берега.

Z-военкор в Telegram-канале «Дневник Десантника» сообщает, что ВСУ возобновили активные действия по форсированию Днепра.

Согласно данным россиян, украинские военные действуют не только в районе Крынок, но и расширяют плацдарм в направлении Казачьих Лагерей.

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