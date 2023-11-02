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Украинская армия сбила российский штурмовик Су-25

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  • 2.11.2023, 18:40
  • 3,194
Украинская армия сбила российский штурмовик Су-25

Отличились подразделения из состава ОСГВ «Таврия».

Военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Вооруженных сил Украины сбили российский самолет-штурмовик Су-25. Об этом сообщил 2 ноября в Telegram командующий группировкой Александр Тарнавский.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ «Таврия» в течение суток выполнили 1068 огневых задач. Общие потери врага составили 360 человек. Уничтожены 40 единиц военной техники, в частности шесть танков, 11 ББМ (боевых бронированных машин. – прим.), семь артсистем, один самолет штурмовик Су-25, шесть БПЛА, восемь автомобилей, одна единица спецтехники», – написал он.

Тарнавский отметил, что на авдеевском направлении украинские войска стойко держат оборону, а на мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступательную операцию.

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