Медведев увидел риски прямого столкновения Польши с Беларусью 5 2.11.2023, 19:35

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Дмитрий Медведев

Также зампред Совбеза РФ в привычной для себя манере рассказал об «оголтелой польской русофобии».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью для «Российской газеты», в которой в очередной раз «прошелся» по Польше и допустил войну между Варшавой, Россией и Беларусью.

«Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия в Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Беларусью и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента. Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль „гиены Европы“, развязавшей третью мировую войну», — написал он в статье.

Также Медведев в привычной для себя манере рассказал об «оголтелой польской русофобии», которая давно фактически похоронила отношения между Москвой и Варшавой, о «лицемерных заявлениях Варшавы», «безудержном эгоизме польских элит», «звериной польской юдофобии и зоологической русофобии» и, конечно же, о «введении польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше».

Ранее Медведев заявлял, что Польша, будучи форпостом НАТО в Европе, «точно исчезнет, если между Россией и Североатлантическим альянсом начнется война».

Напомним, после начала войны России против Украины Дмитрий Медведев вернулся в публичное поле, завел телеграм-канал и начал делиться с аудиторией своими «мыслями». Многие из них содержат намек на различные ужасные события, которые сулит в том числе поражение России в войне.

Так, он сообщил, что апокалипсис в мире еще не наступил, но «как минимум первый ангел вострубил», угрожал Украине ядерным ударом, поведал, что цель России в войне — остановить «верховного властелина ада», назвал украинские власти «врагами Христа» и «сатанистами», призвал Британию вернуть Фолкленды Аргентине и угрожал ядерным ударом уже не Украине, а всему западному миру.

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