На Солнце образовался каньон, шире США 2.11.2023, 20:50

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31 октября на Солнце произошел большой выброс магнитной нити, что привело к образованию огненного каньона, ширина которого превышает ширину Соединенных Штатов. Об этом сообщает Spaceweather.

Каньон имеет 10 000 километров в ширину и в 10 раз большую протяженность. Солнечные нити представляют собой колоссальные дуги наэлектризованного газа, которые держатся во взвешенном состоянии над поверхностью Солнца и реагируют на магнитное поле. При нестабильности магнитного поля нить разрушается, что приводит к солнечным взрывам.

Удалось зафиксировать такие извержения и они могут вызвать полярные сияния. По данным NASA, они ожидаются 4 ноября.

Эти полярные сияния появляются, когда энергетические частицы Солнца сталкиваются с верхними слоями атмосферы Земли, что приводит к выпуску света. Пока солнечная активность растет, поскольку подходим к солнечному максимуму – пику солнечной активности в 11-летнем солнечном цикле.

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