Армия Израиля объявила об окружении Газы 2.11.2023, 21:01

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Cтрана находится «на пиковой точке битвы».

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Газу и окружают город с разных сторон, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви.

«Мы продвинулись еще на один важный этап в войне. Силы находятся в самом сердце северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

По словам Халеви, войска сражаются «в плотном и сложном городском районе, что требует профессионализма и мужества». На данный момент силы ЦАХАЛ потеряли 18 военных.

Солдаты ведут ближний бой, наземные операции сопровождаются «точной разведкой, огнем с воздуха и моря». Халеви уточнил, что в регионе сосредоточено значительное количество авиации Израиля, но «менее половины» от всей ее мощи. Остальная часть ВВС готова, «если возникнет необходимость, атаковать на других фронтах», добавил он.

Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ «обязан» вернуть домой всех заложников, удерживаемых боевиками исламистского движения ХАМАС и другими террористическими группировками в секторе Газа.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится «на пиковой точке битвы». «Мы достигли впечатляющих успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед», — отметил он.

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Тогда же израильская армия перешла к сухопутным боям в секторе Газа. Глава Минобороны Йоав Галант ранее говорил, что в рамках первой фазы должны были осуществляться авиаудары вместе с «наземными операциями», в рамках второй предполагалось ликвидировать «очаги сопротивления», а на третьем этапе — создать «новый режим безопасности» в регионе.

Война на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, выпустив тысячи ракет, убив 1400 человек и захватив более 200 заложников.

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