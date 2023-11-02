Белорусские власти ответили Латвии на закрытие пункта пропуска «Силене» запретом на ввоз носков 2 2.11.2023, 22:37

1,010

Также нельзя будет ввозить в Беларусь колготы, чулки и гольфы.

Правительство расширило перечень товаров из Латвии, ввоз которых запрещен в Беларусь. В список попали некоторые наименования продовольствия, продукции легпрома и стройматериалов латвийского производства. Такая мера стала ответом на закрытие автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью, сообщает пресс-служба Совмина.

Как сказано в сообщении правительства, соответствующие изменения внесены в Постановление Совмина от 6 декабря 2021 г. № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров», которое запрещает ввоз и реализацию в Беларуси ряда продукции из «недружественных» стран.

Теперь черный список пополнили отдельные продукты из Латвии: кофе, джемы, фруктовое желе, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки.

Кроме того, в Беларусь нельзя будет ввозить колготы, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики латвийского производства.

— Расширение перечня — ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью, — сообщили в пресс-службе правительства.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, 19 сентября правительство Латвии приняло решение о закрытии пункта пропуска «Силене» (с белорусской стороны — «Урбаны») «в связи с соображениями безопасности», с учетом «большого количества случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимостью перераспределения ресурсов».

Теперь на границе Беларуси с Латвией остался только один действующий пункт пропуска — «Пятерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

В МИД Беларуси назвали закрытие погранперехода «Силене» «очередным откровенно недружественным политизированным шагом» и пообещали «отреагировать на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков, в том числе конкретными экономическими мерами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».