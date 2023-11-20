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В Финляндии из-за неполадок отключился третий энергоблок АЭС «Олкилуото»

  • 20.11.2023, 2:14
В Финляндии из-за неполадок отключился третий энергоблок АЭС «Олкилуото»

Специалисты расследуют точную причину происшествия.

Третий реактор финской АЭС «Олкилуото» приостановил работу из-за неисправности, сообщает местная газета Iltalehti со ссылкой на оператора станции, компанию TVO.

По данным оператора, неисправность обнаружили в турбинной установке. Специалисты расследуют точную причину происшествия. Они пообещали сообщить дополнительно, когда блок возобновит работу.

В последний раз повреждение на третьем реакторе АЭС «Олкилуото» обнаруживали в октябре 2022 года. Тогда компания-оператор сообщила о повреждении внутренних частей насосов, расположенных в машинном зале «Олкилуото-3». Из-за инцидента испытания энергоблока перенесли.

Строительством АЭС занималась американская Westinghouse Electric. По оценкам оператора электростанции, третий блок должен производить около 30% всей электроэнергии в Финляндии. Его запустили в тестовом режиме в марте 2022 года, а в эксплуатацию ввели в апреле 2023 года.

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