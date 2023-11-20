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Известный российский Telegram-канал пророчит Лукашенко новую революцию

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  • 20.11.2023, 8:28
  • 7,440
Известный российский Telegram-канал пророчит Лукашенко новую революцию

Действия режима лишь усиливают социальное недовольство.

Известный российский Telegram-канал «Незыгарь» пишет, что в Беларуси растет социальное напряжение, которое может вылиться в новую революцию:

— Данные закрытой социологии в Беларуси показывают есть массив социального недовольства. Ужесточение мер по отношению к протестным сегментам граждан видится во многом как избыточное: они усиливают страх, но в средне- и долгосрочной перспективе работают на рост социального недовольства, протестности, в том числе — и в его экстремальной форме.

Наибольшее беспокойство властей в Минске вызывают риски усиления военного сопротивления режиму Лукашенко, в том числе — и в рамках созданных воинских подразделений, участвующих в боевых действиях против России в Украине.

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