На Таврическом направлении уничтожено почти 300 россиян и склад боеприпасов 20.11.2023, 10:59

Украинские защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, технику и склад боеприпасов врага.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 1 авиаудар, 1 ракетный удар, провел 29 боевых столкновений и совершил 544 артобстрела.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 12 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области, где украинские воины отразили 16 атак.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

А на Запорожском направлении противник наступательных действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери врага составили 283 человека, трое оккупантов сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 8 единиц военной техники россиян, в том числе:

- 1 ББМ;

- 4 БПЛА;

- 3 автомобиля.

Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов армии РФ.

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