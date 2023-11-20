Лукашенко снял с должности министра экономики 3 20.11.2023, 12:37

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Его отправили в Китай.

Александр Лукашенко назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию, пишет пресс-служба.

Александр Червяков, работавший в должности министра экономики, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в КНР.

Игорь Маршалов, занимавший пост зампредседателя Комитета госконтроля — директора Департамента финансовых расследований, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Зимбабве.

Чрезвычайным и Полномочным Послом в ЮАР и по совместительству в Ботсване, Мозамбике и Намибии назначен Игорь Белый. До настоящего времени он работал начальником главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.

Сергей Малиновский, руководивший главным информационно-аналитическим управлением МИД, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Сербии и по совместительству в Северной Македонии.

Роман Романовский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. До назначения он работал заместителем начальника главного управления — начальником управления общеевропейского сотрудничества главного управления Европы и Северной Америки МИД.

Лукашенко также дал согласие на назначение Генконсулом в г. Мумбаи (Индия) Александра Мацукова, который до настоящего времени работал начальником управления по вопросам гражданства и выезда за границу главного консульского управления МИД.

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