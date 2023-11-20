Логистика стала определяющей: как меняется ситуация на Бахмутском направлении 20.11.2023, 12:46

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Ведутся непростые бои у железной дороги.

Российские войска не прекращают контратаковать на южном и северном флангах Бахмута, но, из-за нарушенной логистики и недостатка грузового автотранспорта, сталкиваются с проблемами и успеха не достигли.

Об этом «Апострофу» рассказал пресс-офицер 26-й украинской артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

- На севере враг пытался нас контратаковать - это направление Ягодное, Богдановка, Берховка, он пытается прорваться на Хромовое. Если брать южный фланг, то постоянные контратаки мы можем видеть по направлению Клещеевки и Андреевки. Ведутся непростые бои за лесопосадки у железной дороги. Здесь постоянно работает артиллерийская компонента, враг также применяет авиацию, - сказал Калашников.

По его словам, Россия в первый год полномасштабного наступления потратила почти 11 миллионов снарядов, то есть, они обескровливали свои арсеналы. Это влияет на то, что интенсивность огня со стороны россиян снизилась в последнее время. Во-вторых, у них меньше стало грузовиков, доставляющих снаряды на линию столкновения, непосредственно к орудиям. Также имеет значение и то, что у них стало меньше стволов, особенно гаубичных.

- После того, как мы взяли господствующие высоты - это Клещеевка, Андреевка - трасса Бахмут-Горловка находится под нашим огневым контролем, логистику на этой трассе они осуществлять не могут, поэтому используют другие пути. Обычно, они пытаются использовать полевые дороги, - рассказал офицер.

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