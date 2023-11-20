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Финляндия полностью закроет границу с Россией

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  • 20.11.2023, 12:55
  • 3,206
Финляндия полностью закроет границу с Россией

Из-за наплывал нелегалов.

Финляндия готовится закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября, рассказал изданию iltalehti источник в правительстве страны.

По его информации, соответствующее решение кабмин может принять уже сегодня, 20 ноября. Это произойдет всего через четыре дня после того, как власти страны закрыли четыре из девяти КПП и через день после закрытия пятого пункта на границе.

На текущий момент не работают пограничные переходы Ваалимаа (с российской стороны это КПП Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск), Ниирала (Вяртсиля) и Вартиус (Люття).

Финляндия начала перекрывать границу с Россией из-за роста числа нелегальных мигрантов из Ирака, Йемена, Сомали, Сирии и других стран, которые прибывают с российской стороны. С конца сентября на границу Финляндии таким образом попали более 280 мигрантов, просивших убежище.

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