ВСУ ударили по ангару, где стояли российские самолеты
- 20.11.2023, 13:17
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Два из них повреждены.
Два российских самолета Ан-2 повреждены в результате атаки ВСУ по оккупированной Тарасовке Херсонской области, сообщили источники Telegram-канала ASTRA.
Вечером 17 ноября, в районе 17 часов в оккупированном селе Тарасовка на улице Магистральной обстрелу подвергся аэродром. Как сообщают источники ASTRA, повреждены как минимум 2 самолета Ан-2, а также ангар.
О пострадавших ничего неизвестно.
Украинский телеграм-канал «Николаевский Ванек» публикует видео момента удара по аэродрому.