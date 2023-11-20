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ВСУ ударили по ангару, где стояли российские самолеты

  • 20.11.2023, 13:17
  • 2,262
ВСУ ударили по ангару, где стояли российские самолеты

Два из них повреждены.

Два российских самолета Ан-2 повреждены в результате атаки ВСУ по оккупированной Тарасовке Херсонской области, сообщили источники Telegram-канала ASTRA.

Вечером 17 ноября, в районе 17 часов в оккупированном селе Тарасовка на улице Магистральной обстрелу подвергся аэродром. Как сообщают источники ASTRA, повреждены как минимум 2 самолета Ан-2, а также ангар.

О пострадавших ничего неизвестно.

Украинский телеграм-канал «Николаевский Ванек» публикует видео момента удара по аэродрому.

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