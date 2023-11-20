Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» похитили человека в Дагестане 20.11.2023, 13:26

И потребовали выкуп.

Двух бывших наемников ЧВК «Вагнер» задержали в Дагестане по делу о похищении человека и вымогательстве, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, речь идет о ранее судимом за убийство и торговлю оружием 40-летнем Башире А. и 36-летнем экс-полицейском Кизилюртовского ОВД Магомеде П., который ранее был судим за незаконную продажу огнестрельного оружия, захват заложника и разбой.

После участия в войне против Украины и амнистии оба вернулись в Дагестан и продолжили преступную деятельность.

Жертвой злоумышленников стал коммерческий директор компании «Голд проект» Абдулбасир Б. Согласно данным СПАРК, компания зарегистрирована в Хасавюрте и специализируется на строительстве.

Бывшие наемники ЧВК «Вагнер» похитили его и вывезли на пустырь у села Зубутли-Миатли. Там они держали его на протяжении более 20 часов, пока знакомый похищенного предпринимателя не привел 31,5 млн руб. выкупа.

На обоих преступников завели уголовные дела по статьям 126 УК РФ («Похищение») и 163 УК РФ («Вымогательство»).

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