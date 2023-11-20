Журналисты нашли в Турции 71-метровую яхту Путина 3 20.11.2023, 14:05

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Ей уже пользовалась Кабаева.

Расследовательский центр «Досье» утверждает, что обнаружил две суперъяхты, которыми предположительно пользуются президент России Владимир Путин и его окружение. Это 71-метровая «Виктория» и сопровождающая ее 38-метровая «Орион». Раньше об этих судах не было известно.

Яхту «Виктория» «Досье» называет «флагманом черноморской флотилии Владимира Путина». Утверждается, что сейчас это судно находится на ремонте в доке в турецком порту Тузла под Стамбулом. Журналисты «Досье» сняли яхту с квадрокоптера.

Центр «Досье» продолжает искать активы Владимира Путина. Мы обнаружили две ранее неизвестные яхты, связанные с президентом. Одна из них — 71-метровая Victoria. Сейчас ее ремонтирует турецкая верфь, которая строит корабли НАТО https://t.co/NZhkK57kSe pic.twitter.com/uHswf7kJTc — Ilia Rozhdestvenskii (@akselenc) November 20, 2023

Как утверждает источник «Досье», работавший с Путиным более 20 лет назад, яхта «Виктория» была по распоряжению российского президента построена в середине 2000-х годов на военном заводе «Севмаш», наряду с яхтой «Грейсфул», о которой уже сообщалось ранее - номинально она принадлежала компании друга Путина Петра Колбина, а затем была продана компании, владельцы которой засекречены. Строительство яхты «Виктория» было, как пишет досье, заказано структурами бизнесмена Сергея Маслова. Собеседники издания, однако, утверждают, что она предназначалась для Путина. В конце концов яхта была записана на структуры еще одного друга Путина, Геннадия Тимченко. Яхту строили почти 14 лет. Ее стоимость оценивается в 50 миллионов долларов.

В экипаже судна, как пишет «Досье», есть лица, работавшие на других яхтах, предположительно связанных с Путиным и его окружением. Базируется «Виктория» в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где находится так называемый дворец Путина, наиболее известный по расследованию ФБК. Летом 2021 года яхта дошла до аннексированного Крыма, в этом путешествии ее сопровождала построенная в Италии яхта «Орион».

«Досье» утверждает, что яхтой «Виктория» пользовалась Алина Кабаева, которую в многочисленных расследованиях называли близкой к Владимиру Путину. После ареста ахты «Шехерезада» в Италии «Виктория» теперь - самая крупная яхта в Черном море, связанная с Путиным, утверждается в расследовании. К черноморской «флотилии» относятся также «Чайка», находящаяся на балансе Управления делами президента, «Шеллест», принадлежащая организации, связанной с другом Путина Юрием Ковальчуком, и «Орион». В Балтийском море также есть подобная «флотилия» из трех яхт, крупнейшая из которых «Грейсфул».

«Досье» признает, что «нет прямых документальных доказательств», что «Виктория» связана с Путиным. Но этому, как утверждается, есть «немало косвенных подтверждений: это и специально подобранный экипаж, и маршрут корабля, пролегающий рядом с дворцом главы государства, и формальный собственник, и необычная история строительства».

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