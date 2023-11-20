Новый Volkswagen Passat B9 вышел на рынок 20.11.2023, 16:08

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Volkswagen Passat нового поколения предложен исключительно в кузове универсал.

Новый Volkswagen Passat B9 стал на конвейер на предприятия в Братиславе и поступает в продажу в Европе. Модель подорожала — будет стоить от 44 995 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Как известно, Volkswagen Passat B9 будет доступен исключительно в кузове универсал. От седана отказались из-за низкого спроса, а на смену ему пришел электромобиль Volkswagen ID.7.

Универсал Volkswagen Passat 2024 подрос до 4,9 м в длину и стал просторнее внутри. Объем его багажника увеличился до 690-1920 л.

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин. Комплектация Volkswagen Passat B9 расширена и включает диодные фары, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, навигацию, датчики дождя и света, камеру и набор систем безопасности. Вариант R-Line за 53 470 евро добавляет 18-дюймовые диски, матричные фары, бесключевой доступ и спортивные кресла с массажем.

Со старта на выбор предложат два 150-сильных турбомотора – 1,5-литровый бензиновый и 2,0-литровый дизельный. Обе версии оснащены 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями DSG.

Позже линейку пополнят 2,0-литровые бензиновые турбомоторы на 204 и 265 л. с., 193-сильный дизель и подзаряжаемые гибриды мощностью 204 и 272 л. с.

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