ВСУ накрыли шквальным огнем штурм россиян под Авдеевкой 1 20.11.2023, 18:02

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Разгром попал на видео.

Подразделения украинской армии накрыли шквальным огнем атаку россиян на Авдеевском направлении, обрушив на отряд оккупантов артиллерийский залп кассетных боеприпасов.

Бойцы подразделения аэроразведки «Божье дело» 47-й ОМБр с помощью ночных дронов навели удар артиллерии ВСУ по вражеской пехоте. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах дрон с тепловизионной камерой замечает сразу несколько разрозненных групп россиян, которые в ходе наступления пытались спрятаться в посадке под покровом ночи. После обнаружения на них сыпятся кассетные боеприпасы, разрыв которых хорошо виден в камере тепловизора.

«Ночная работа на Авдеевском направлении. Очередное доказательство важности ночных дронов и крутизны нашей арты. Охотился на россиян экипаж «Хелсинг», - отмечено в сообщении подразделения.

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