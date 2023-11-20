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ВСУ накрыли шквальным огнем штурм россиян под Авдеевкой

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  • 20.11.2023, 18:02
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ВСУ накрыли шквальным огнем штурм россиян под Авдеевкой

Разгром попал на видео.

Подразделения украинской армии накрыли шквальным огнем атаку россиян на Авдеевском направлении, обрушив на отряд оккупантов артиллерийский залп кассетных боеприпасов.

Бойцы подразделения аэроразведки «Божье дело» 47-й ОМБр с помощью ночных дронов навели удар артиллерии ВСУ по вражеской пехоте. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365». 

На опубликованных кадрах дрон с тепловизионной камерой замечает сразу несколько разрозненных групп россиян, которые в ходе наступления пытались спрятаться в посадке под покровом ночи. После обнаружения на них сыпятся кассетные боеприпасы, разрыв которых хорошо виден в камере тепловизора.

«Ночная работа на Авдеевском направлении. Очередное доказательство важности ночных дронов и крутизны нашей арты. Охотился на россиян экипаж «Хелсинг», - отмечено в сообщении подразделения.

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