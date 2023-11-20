Кремль потребовал от губернаторов любой ценой остановить митинги жен мобилизованных 17 20.11.2023, 19:13

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Ситуация в российском обществе накаляется.

Администрация президента РФ провела семинар для представителей региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике. Им указали на темы, которыми могут воспользоваться «зарубежные недоброжелатели» для дестабилизации ситуации в России перед выборами главы государства. Так, к факторам риска были отнесены настроения женщин, чьи близкие находятся на войне в Украине, пишет «Коммерсантъ».

В Кремле потребовали от региональных властей быть с родственницами мобилизованных «в контакте»: обращать внимание на озвученные ими проблемы и помогать их решению, рассказал собеседник издания.

По его словам, в целом предвыборная кампания должна иметь «психотерапевтический характер» для россиян, которые «устали» от войны, поэтому их ни в коем случае нельзя «накручивать». Напротив, властям на местах следует «успокаивать» избирателей: люди ждут, когда закончатся боевые действия, поэтому важно показать, что их обычной жизни «ничто не угрожает», а у страны есть «понятное будущее», пояснил источник.

Собеседники The Insider в одной из региональных администраций подтвердили, что «работа» с женами мобилизованных вышла на первый план — губернаторам постоянно напоминают в администрации президента о недопустимости митингов на тему возвращения резервистов с войны в Украине. «Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек», — отметил источник.

За последние несколько недель родственницы мобилизованных в крупных городах России пытались провести акции с требованием возвращения и ротации резервистов. Заявки на митинги были поданы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Челябинске, однако везде власти отказались их согласовать, сославшись на «антиковидные» ограничения.

После этого в Москве около 20 женщин пришли с плакатами «Мобилизованным пора домой» и «Нет бессрочной мобилизации» на митинг КПРФ, посвященный годовщине Октябрьской революции. Через несколько минут их окружили полицейские и потребовали прекратить акцию не по теме, однако до задержаний дело не дошло.

В Красноярске помощница местного депутата от «Единой России» захватила чат в Telegram, где общались жены мобилизованных жителей региона и обсуждался возможный митинг. Она удалила всех, кто выступал за проведение акции, а затем некоторым бывшим участницам беседы начали звонить из правоохранительных органов.

В Новосибирске власти отказались согласовать митинг, однако согласились на закрытую встречу с родственницами мобилизованных. После мероприятия зампред правительства Новосибирской области Андрей Клюзов отчитался о «содержательном разговоре». Сами организаторы подводить итоги отказались, а лишь заявили, что «началась конструктивная индивидуальная работа по каждой ситуации».

Родственники мобилизованных начали массово требовать их возвращения домой в сентябре, спустя почти год после указа президента Владимира Путина о призыве резервистов на войну в Украине. Тогда, по данным главы Минобороны Сергея Шойгу, на фронт забрали более 300 тысяч человек.

В ответ на эти требования председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные не покинут зону боевых действий до окончания войны и никакая ротация для них не предусмотрена. Единственное, на что они могут рассчитывать, — это отпуск после каждых шести месяцев службы.

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