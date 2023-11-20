Температура на Земле впервые преодолела критический порог потепления 4 20.11.2023, 20:53

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Это произошло только на один день.

В прошлую пятницу, 17 ноября, средняя температура воздуха на Земле впервые поднялась выше критического порога в +2°C по отношению к доиндустриальныму уровню. В абсолютных цифрах показатель составляет +2,06°C. Об этом сообщила в социальной сети X (бывший Twitter) Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по изменению климата Copernicus («Коперник»).

За доиндустриальный уровень ученые принимают среднюю температуру в 1850–1900 годах. Они исходят из того, после этого периода деятельность человека стала главной причиной глобального изменения климата.

Предполагается, что повышение среднегодовой температуры более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем может привести к засухе, повышению уровня моря, пагубно сказаться на урожаях зерновых, увеличить продолжительность сезонов лесных пожаров, сделать ураганы более разрушительными, ускорить таяние льдов. Именно поэтому порог в +2°C называют критическим.

По словам ученых, в 17 ноября температура превысила средний показатель 1991-2020 годов на 1,17°C. В итоге этот день стал самым жарким 17 ноября за всю историю наблюдений.

Пока ученые советуют не паниковать: температура поднялась выше критического порога лишь на непродолжительное время, пишет CNN. Мир еще не находится в ситуации, когда на климатические изменения повлиять крайне сложно или вовсе невозможно. К тому же данные Copernicus являются предварительными, экспертам потребуется несколько недель, чтобы подтвердить их. Но этот «выброс», по мнению Берджесс, стоит воспринимать как симптом того, что на планете становится все жарче и жарче.

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