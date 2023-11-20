Новый президент Аргентины решил продать государственные СМИ 3 20.11.2023, 23:09

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Хавьер Милей

Хавьер Милей заявил, что не придерживается «практики министерства пропаганды».

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на выборах накануне, заявил, что намерен продать частным лицам принадлежащие государству новостное агентство Telam, телеканал TV Pública и радиостанцию Radio Nacional, передает Pagina/12.

«Я не придерживаюсь той практики министерства пропаганды. <...> Мы считаем, что TV Pública стало пропагандистским механизмом», — сказал он, отметив, что телеканал по большей части говорил о его альянсе «Свобода наступает» в негативном ключе.

Также Милей планирует продать частным лицам нефтегазовую компанию YPF и крупнейшего авиаперевозчика Aerolineas Argentinas.

«Все, что может быть в руках частного сектора, будет в руках частного сектора», — добавил он.

Милей победил в финальном туре президентских выборов, прошедшем 19 ноября. Его соперником был кандидат от правящей коалиции и действующий министр экономики Серхио Масса. Милей ранее грозился разогнать Центробанк, перейти на доллар, разорвать связи с «коммунистами» в Китае, Бразилии и РФ и отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС. Себя он называл «защитником свободы, мира и демократии». После победы на выборах политик пообещал положить конец упадку страны, инфляция в которой с начала года превысила 140%.

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