ЦАХАЛ объявила о захвате командного пункта и штаба бригады ХАМАС в Газе 21.11.2023, 2:19

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Израильские военные взяли под контроль командный пункт одного из основных батальонов ХАМАС — «Зейтун» — и его центральный штаб, сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Бойцы 188-й бригады взяли под оперативный контроль несколько ключевых объектов батальона «Зейтун», включая командный центр командира бригады в городе Газа и центральный штаб батальона», — говорится в сообщении. В итоге пункт был уничтожен.

Армия также отчиталась о нанесении авиаудара в районе Зейтун на юге Газы и уничтожении террористов. Кроме того, бойцы бригады «Бисламах» уничтожили военные объекты ХАМАС в этом районе, в том числе с тяжелыми и дальнобойными ракетами.

Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа с 27 октября. 6 ноября израильская армия объявила об окружении города Газа и фактическом разделении сектора на северную и южную части, а спустя два дня — о контроле над северной частью города.16 ноября ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и переходе к следующему этапу операции. Через два дня израильские войска начали новую фазу операции и перешли в наступление с юга, в районе Зейтун, и с севера — в районе Джабалии. Именно в Джабалии находится центр командования бригады ХАМАС «Северная Газа» и «один из наиболее значительных оплотов террористов», указывали в ЦАХАЛ.

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