В российской Астрахани произошло массовое отравление наркотиками 21.11.2023, 3:34

Три человека скончались.

Десятки человек пострадали в результате употребления наркотиков в Астрахани. 19 были госпитализированы в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова в период с 17 по 20 ноября с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, сообщили в региональном Минздраве. Шесть человек находятся тяжелом состоянии, 11 — в средней степени тяжести. Двоих выписали.

По данным Shot, в общей сложности пострадали минимум 25 человек: все они употребили метадон, который купили через каналы в Telegram. Наркотики распространялись бесконтактным способом посредством «закладок». Самой младшей пострадавшей 18 лет, самому старшему — 42. Один человек впал в кому. Трое — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки — скончались, утверждает Mash.

Оперативники задержали трех подозреваемых, которые успели уехать в Ставрополь. Ими оказались граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана Миркадыр У., Нуриддинов О. и Мамадаминов Х., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двое из троих задержанных дали признательные показания. В опубликованном МВД видео гражданин Кыргызстана говорит, что ранее проживал в Москве и работал на стройке, а недавно приехал на Ставрополье, чтобы «закладывать товар», так как нуждался в деньгах. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ (часть 3 статьи 228.1 УК). Наказание за такое преступление предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

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