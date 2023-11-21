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СМИ: Россияне начали бегство из Олешек на левом берегу Днепра

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  • 21.11.2023, 8:14
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СМИ: Россияне начали бегство из Олешек на левом берегу Днепра

Объявлено об «эвакуации».

Российские военные пропагандисты заявляют о тревожной ситуации в Олешках на левом берегу Днепра в Херсонской области, где уже в ближайшие 24 часа вероятна эвакуация из города, передает dialog.ua.

Об этом также сообщил российский Z-канал, по словам которого к срочному отъезду из населенного пункта необходимо быть готовыми в ближайшие часы.

«Мы не хотим, чтобы вы об этом узнали самыми последними», - отмечено в сообщении.

В свою очередь, оккупационная администрация россиян сообщила о переносе приемной в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в соседний населенный пункт Великие Копани, который находится в 20 км к юго-востоку Олешек.

СМИ отмечают, что подразделения украинской армии проводят десантную операцию на левом берегу Днепра, расширяя плацдарм, который может стать отправной точкой для большого наступления.

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