СМИ: Россияне начали бегство из Олешек на левом берегу Днепра

СМИ: Россияне начали бегство из Олешек на левом берегу Днепра2
- 21.11.2023, 8:14
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Объявлено об «эвакуации».
Российские военные пропагандисты заявляют о тревожной ситуации в Олешках на левом берегу Днепра в Херсонской области, где уже в ближайшие 24 часа вероятна эвакуация из города, передает dialog.ua.
Об этом также сообщил российский Z-канал, по словам которого к срочному отъезду из населенного пункта необходимо быть готовыми в ближайшие часы.
«Мы не хотим, чтобы вы об этом узнали самыми последними», - отмечено в сообщении.
В свою очередь, оккупационная администрация россиян сообщила о переносе приемной в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в соседний населенный пункт Великие Копани, который находится в 20 км к юго-востоку Олешек.
СМИ отмечают, что подразделения украинской армии проводят десантную операцию на левом берегу Днепра, расширяя плацдарм, который может стать отправной точкой для большого наступления.