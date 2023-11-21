Армия Израиля подорвала бетонную дверь и добралась до главных подземелий ХАМАСа под «Шифой» 21.11.2023, 8:54

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Военные сделали много интересных находок.

Военные инженеры сумели подорвать бетонную дверь в туннелях под главной больницей сектора Газа, передает сайт Walla. Дальше – один из ключевых бункеров ХАМАСа.

Бойцы ЦАХАЛа спустились в туннели террористов под больницей. Они смогли преодолеть 55 метро, но уперлись в тяжелую дверь из прочного бетона. Такие конструкции ХАМАС использует, для блокировки своих тоннелей от израильских военных. Открыть снаружи ее нельзя, только взорвать.

По данным военного корреспондент Амира Бохбота, ЦАХАЛ сумел это сделать. Сообщается, что взорвав это препятствие и продвинувшись по туннелям, военные сделали много интересных находок. Но подробности пока не раскрываются.

По данным ЦАХАЛа именно под больницей «Шифа» располагается один из главных командных пунктов террористов. Среди прочего как раз оттуда они ведут пропагандистскую кампанию.

Кроме того, захват командного центра наверняка позволит прояснить судьбу заложников. Судя по видео, обнаруженным военными, именно в эту больницу доставили как минимум часть людей, похищенных террористами 7 октября.

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