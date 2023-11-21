Два прямых попадания: HIMARS разгромили расположение армии РФ на Донбассе 1 21.11.2023, 8:59

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Ликвидировано огромное количество оккупантов.

Российские оккупанты признали удар ВСУ по объектам в селе Кумачово Старобешевского района на оккупированной территории Донецкой области. По версии захватчиков, украинские военные били из HIMARS, передает dialog.ua.

Местные жители в пабликах села рассказали то, что пытались скрыть оккупационные «власти».

На самом деле два прилета пришлось по зданию сельского клуба, где было много российских военных. Значительная часть из них была ликвидирована.

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