Два прямых попадания: HIMARS разгромили расположение армии РФ на Донбассе

Два прямых попадания: HIMARS разгромили расположение армии РФ на Донбассе1
- 21.11.2023, 8:59
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Ликвидировано огромное количество оккупантов.
Российские оккупанты признали удар ВСУ по объектам в селе Кумачово Старобешевского района на оккупированной территории Донецкой области. По версии захватчиков, украинские военные били из HIMARS, передает dialog.ua.
Местные жители в пабликах села рассказали то, что пытались скрыть оккупационные «власти».
На самом деле два прилета пришлось по зданию сельского клуба, где было много российских военных. Значительная часть из них была ликвидирована.