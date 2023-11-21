Израильские военные показали на видео захват штаба бригады ХАМАСа «Зайтун» 21.11.2023, 9:32

2,782

В шахтах туннелей под командным пунктом террористов обнаружили важный объект.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала вечером 20 ноября видео боевых действий из района Зайтун в секторе Газа, сообщают «Детали».

Израильские военные ведут там бои в городской застройке с батальоном ХАМАСа «Зайтун». Противник закрепился в центре жилых кварталов, среди больниц, школ и детских садов.

На кадрах показано, как выглядят бои в городской застройке. Пехоте приходится двигаться буквально от здания к зданию.

В районе Зайтун действуют инженерно-пехотные и бронетанковые силы 36-й дивизии «Гааш» (в ее состав входит и пехотная бригада «Голани»).

Израильские военные уже захватили центральный штаб батальона «Зайтун» и командный пункт командира бригады города Газа.

Внутри одной из мечетей в этом районе израильские военные нашли цех по производству ракет, шахту, ведущую в тоннели, большое количество взрывчатки, оружия и беспилотников.

В Зайтуне также было обнаружено производство ракет группировки «Исламский джихад», в том числе – тяжелых и дальнобойных ракет.

Бойцы отыскали в этом районе пусковые шахты ракет и уничтожили их.

«В последние дни боев 36-й дивизии в Зайтуне мы постоянно сталкивались с противником, прячущимся за детьми, женщинами и гражданской инфраструктурой. Солдаты дивизии, действовали в сложной зоне боевых действий в городской местности, выявили террористов, скрывавшихся в жилых районах, и ликвидировали многих из них», — рассказал командир 36-й дивизии Дадо Бар-Калифа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».