В Европе предложили ограничить передвижения российских дипломатов 21.11.2023, 11:49

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С инициативой выступила Чехия.

В ЕС предложили ограничить передвижения российских дипломатов по территории союза. Об этом сообщила The Financial Times.

По информации издания, с предложением выступила Чехия в рамках обсуждения 12-го пакета санкций. Предполагается, что меры усложнят работу разведки под дипломатическим прикрытием.

Чехия предлагает выдавать российским дипломатам визы, которые позволят им перемещаться только в пределах принимающей страны, но не в других государствах шенгенской зоны. Также предлагается принимать только биометрические паспорта, которые якобы труднее подделать или привязать к поддельным документам.

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