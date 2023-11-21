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В Европе предложили ограничить передвижения российских дипломатов

  • 21.11.2023, 11:49
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В Европе предложили ограничить передвижения российских дипломатов

С инициативой выступила Чехия.

В ЕС предложили ограничить передвижения российских дипломатов по территории союза. Об этом сообщила The Financial Times.

По информации издания, с предложением выступила Чехия в рамках обсуждения 12-го пакета санкций. Предполагается, что меры усложнят работу разведки под дипломатическим прикрытием.

Чехия предлагает выдавать российским дипломатам визы, которые позволят им перемещаться только в пределах принимающей страны, но не в других государствах шенгенской зоны. Также предлагается принимать только биометрические паспорта, которые якобы труднее подделать или привязать к поддельным документам.

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