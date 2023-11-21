В США умер советский летчик-перебежчик, похитивший МиГ-25 21.11.2023, 12:22

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Какие тайны он раскрыл Западу?

В Соединенных Штатах Америки умер бывший советский летчик Виктор Беленко. В 1976 году он на советском сверхзвуковом истребителе МиГ-25 сбежал из СССР.

Благодаря лейтенанту Беленко американские военные заполучили первый образец этого самолета, до того вызывавшего серьезные опасения на Западе, для изучения. Историю поступка советского летчика, который в ЦРУ назвали «разведывательным золотом», рассказало издание The New York Times.

Виктор Беленко скончался в доме престарелых в небольшом городке в Южном Иллинойсе еще 24 сентября. Однако о его смерти журналисты узнали только сейчас. Сын бывшего летчика, Пауль Шмидт, рассказал изданию, что его отец скончался после непродолжительной болезни.

Как пишет The New York Times, Виктор Беленко родился в простой семье советских рабочих 15 февраля 1947 года в Нальчике. Но сумел построить военную карьеру, пробившись в элитные Силы ПВО СССР, защищавшие страну от вероятного нападения извне.

«Но по пути он разочаровался в советской системе. Ему было обещано материальное вознаграждение за его упорный труд; вместо этого, несмотря на его элитный статус, он чувствовал, что с ним обращаются как с расходным винтиком в скрипящей военной машине. Он держал свои сомнения при себе — настолько, что в начале 1970-х годов получил самое исключительное задание: пройти обучение на МиГ-25, одном из новейших советских образцов вооружения», – пишет издание.

И Беленко подвернувшийся ему шанс сбежать из «тюрьмы народов» в свободную демократическую страну не упустил. Хотя, как признавался впоследствии он сам, о жизни в США молодой летчик не знал практически ничего, кроме того, что подозревал, что там людям живется значительно лучше, чем в Советском Союзе.

"Я жаждал свободы в Соединенных Штатах. Жизнь в Советском Союзе не изменилась по сравнению с той, которая существовала во времена царской России, где не было свободы», – рассказывал он сразу после побега из СССР.

Главный поступок в своей жизни Беленко совершил летним днем 1976 года. На Миг-25 он подлетел к Японии и после ряда маневров для привлечения внимания японских военных в виде поочередного резкого снижения и набора высоты, он приземлился на аэродроме юго-западного портового города Хакодатэ.

К севшему на японском аэродроме советскому самолету сразу бросились японские военные. Но Беленко, выйдя из самолета, дважды выстрелил в воздух и принялся ожидать прибытия японских властей.

Когда же те приехали на место чрезвычайного происшествия, Беленко вышел к ним и рассказал, что прилетел в Японию, чтобы дезертировать вместе с новым на тот момент советским сверхзвуковым истребителем МиГ-25, тогда вызывавший большие страхи у западных военных. Ведь этот огромный истребитель был способен подниматься на большую высоту, а его скорость «в несколько раз превышала скорость звука».

Кроме того, военных НАТО пугала предполагаемая высокая маневренность МиГ-25, а также то, что, как предполагали в Альянсе, с его появлением СССР получил возможность сбивать сверхзвуковые бомбардировщики и самолеты-разведчики, которые до этого безнаказанно летали через советское воздушное пространство.

«Теперь, благодаря лейтенанту Беленко, у них (западных военных. – Ред.) был первозданный образец для изучения. Джордж Буш, тогдашний директор Центрального разведывательного управления, назвал этот инцидент «разведывательным золотом», – пишет The New York Times.

Фото: Getty Images

Беленко планировал свой побег в течение нескольких месяцев. Совершить его он запланировал в момент, когда он и его эскадрилья отправятся в тренировочную миссию над Японским морем без вооружения. Это, как правильно рассчитал Беленко, приблизит его к свободе и лишит его коллег возможности помешать побегу.

После приземления Беленко японцы передали его и самолет представителям США. Американские военные разобрали и изучили МиГ-25, а спустя несколько недель возвратили частями Советскому Союзу. Летчик же получил убежище и вылетел из Японии в США на допрос.

Фото: Getty Images

Изучение советского истребителя успокоило западных военных. Гигантский размах крыльев, как оказалось, нужен был не для маневренности, а для того, чтобы поднять в воздух самолет с 15 тоннами топлива. Также чрезмерными оказались опасения относительно способности МиГ-25 сбивать американские самолеты: его скорость не могла сравниться с той, которую были способны развивать американские образцы авиатехники.

«Однако большую ценность имело то, что лейтенант Беленко рассказал американцам об условиях и моральном духе в советских вооруженных силах. Американские чиновники долгое время считали, что советские военнослужащие — это супермены. Лейтенант Беленко рассказал, что их часто морили голодом, избивали, загоняли в тесные жилые помещения и подвергали садистским наказаниям за малейшее нарушение», – пишет The New York Times.

Издание утверждает, что оказавшись на американском авианосце, Беленко был поражен тем, что моряки могут получать неограниченное количество еды совершенно бесплатно. Также с ним случился конфуз, когда советский летчик купил в магазине банку корма для кошек, поскольку он даже не мог предположить, что это еда для животных. Когда же Беленко указали на ошибку, он пожал плечами и отметил, что эта консерва все равно вкуснее, чем то, что покупают советские граждане в магазинах СССР.

Беленко также был поражен, когда узнал о недостатках хваленого МиГ-25, о которых ему знать в СССР не полагалось.

«Если бы мой полк смог увидеть на пять минут то, что я видел сегодня, произошла бы революция», – говорил летчик.

В 1980 году Конгресс США принял закон о предоставлении Беленко гражданства . Стремясь избежать внимания, он взял фамилию Шмидт и часто переезжал, в основном живя в небольших городках на Среднем Западе. Он работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях.

Личная жизнь у бывшего советского летчика в Штатах не сложилась. С женой Корал Гараас он развелся. Кроме сына Пола у него остался еще один сын, Том Шмидт. Сыновья подарили Виктору Беленко четверых внуков. Рассказы советской пропаганды о том, что летчик-дезертир якобы оставил в СССР жену и ребенка, сам Беленко в разговоре сыном называл враньем.

После окончания холодной войны он начал время от времени появляться на авиашоу и снова стал называть себя настоящим именем.

Но, подчеркивает сын Беленко Пол, его отец никогда не стремился извлечь выгоду из свалившейся на него международной славы.

«Он жил очень частной жизнью. Он пролетел незаметно, в прямом и переносном смысле», – рассказал журналистам Пол Шмидт.

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