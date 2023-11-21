Армия Израиля окружила Джабалию 21.11.2023, 12:36

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ЦАХАЛ приступает к штурму этого района на севере Газы.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что их 162-я дивизия завершила окружение Джабалии на севере Газы и готова углубить боевые действия.

В заявлении также говорится, что 215-й артиллерийский полк и ВВС нанесли сильные удары по Джабалии, чтобы «подготовить почву к бою».

אוגדה 162 השלימה הלילה את כיתור ג׳באליה וערוכה להמשך המתקפה; מחבלים חוסלו ותשתיות הושמדו.



כוחות ארטילריה של 215 וכלי טיס של חיל האוויר פעלו להכנת השטח ללחימה במרחב ג'באליה. הכוחות תקפו מטרות טרור בסיוע מטוסי קרב וכלי טיס מאויישים מרחוק >> pic.twitter.com/oOhTguNHbO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 21, 2023

По данным ЦАХАЛа, на окраине Джабалии были обстреляны три входа в туннель, внутри которых находились боевики ХАМАСа.

По данным армии, войска 401-й бронетанковой бригады и пехотной бригады «Нахаль» сражались с боевиками ХАМАСа на окраине Джабалии при поддержке авиации. Силы также обнаружили и уничтожили в этом районе ракетные установки.

Войска 551-й резервной бригады и другие силы специального назначения действовали в северной части Джабалии, работая над открытием маршрута для маневра дивизии, заявили в ЦАХАЛе.

В заявлении также сообщили, что войска Израиля убили нескольких боевиков ХАМАСа, конфисковали оружие и разрушили туннели.

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