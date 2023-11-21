ВСУ накрыли огнем 810-ю бригаду российских морпехов прямо во время награждения

ВСУ накрыли огнем 810-ю бригаду российских морпехов прямо во время награждения4
- 21.11.2023, 13:17
- 8,332
Оккупанты понесли огромные потери в день ракетных войск и артиллерии РФ.
Украинские военнослужащие нанесли удар по скоплению российских морпехов в день ракетных войск и артиллерии РФ.
В результате удара как минимум 25 захватчиков было уничтожено, еще около 100 получили ранения.
Удар по врагу стал местью за бойцов 128-й бригады, по которым россияне нанесли удар в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил украинский воин Роберт Бровди с позывным «Мадяр».
По словам украинского военного, комиссия, прибывшая на место обстрела, пытается засекретить потери оккупантов, в частности, командного состава.
Также Мадяр отметил, что украинские воины нанесли удар по врагу в момент награждения в день ракетных войск и артиллерии РФ.
Боец ВСУ отметил, что большие потери понесла 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты РФ, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.
«Возмездие за 128-ю (бригаду ВСУ – ред.). 25 «свидетелей Кобзона», более 100 дефектировано (ранено – ред.), Х – потери командного состава, строго засекречено прибывшей комиссией», – рассказал «Мадяр».
Украинский военный также сообщил несколько фактов о возмездии вражеской 810 отдельной бригаде морской пехоты:
ВСУ ударили по врагу через две недели после атаки на 128-ю бригаду;
атаковали врагов на опушке леса, которая была якобы тщательно подготовлена и замаскирована;
командование врага опаздывало, однако ВСУ подождали.
«810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя имени Бурденко», – рассказал «Мадяр».
«Мадяр» отметил, что вскоре потери личного состава подтвердят сами россияне, когда начнут публиковать некрологи по погибшим оккупантам.
Кроме того, «Мадяр» анонсировал новые удары по российским захватчикам.