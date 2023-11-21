ВСУ накрыли огнем 810-ю бригаду российских морпехов прямо во время награждения 4 21.11.2023, 13:17

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Оккупанты понесли огромные потери в день ракетных войск и артиллерии РФ.

Украинские военнослужащие нанесли удар по скоплению российских морпехов в день ракетных войск и артиллерии РФ.

В результате удара как минимум 25 захватчиков было уничтожено, еще около 100 получили ранения.

Удар по врагу стал местью за бойцов 128-й бригады, по которым россияне нанесли удар в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил украинский воин Роберт Бровди с позывным «Мадяр».

По словам украинского военного, комиссия, прибывшая на место обстрела, пытается засекретить потери оккупантов, в частности, командного состава.

Также Мадяр отметил, что украинские воины нанесли удар по врагу в момент награждения в день ракетных войск и артиллерии РФ.

Боец ВСУ отметил, что большие потери понесла 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты РФ, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

«Возмездие за 128-ю (бригаду ВСУ – ред.). 25 «свидетелей Кобзона», более 100 дефектировано (ранено – ред.), Х – потери командного состава, строго засекречено прибывшей комиссией», – рассказал «Мадяр».

Украинский военный также сообщил несколько фактов о возмездии вражеской 810 отдельной бригаде морской пехоты:

ВСУ ударили по врагу через две недели после атаки на 128-ю бригаду;

атаковали врагов на опушке леса, которая была якобы тщательно подготовлена и замаскирована;

командование врага опаздывало, однако ВСУ подождали.

«810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя имени Бурденко», – рассказал «Мадяр».

«Мадяр» отметил, что вскоре потери личного состава подтвердят сами россияне, когда начнут публиковать некрологи по погибшим оккупантам.

Кроме того, «Мадяр» анонсировал новые удары по российским захватчикам.