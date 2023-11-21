Экс-главу управления СК РФ нашли мертвым 1 21.11.2023, 14:12

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Михаил Максименко Фото: ТАСС

Тело обнаружили в колонии.

Экс-руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко найден мертвым, сообщил РБК его адвокат Андрей Гривцов.

Его тело обнаружили в одной из колоний, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Телеграм-канал «112» пишет, что его нашли мертвым в помещении для хранения вещей психиатрической лечебницы.

В апреле 2018 года Михаила Максименко приговорили к 13 годам строгого режима и штрафу в 165 млн росс. руб. по делу о взятках от представителей криминального мира и лишили звания полковника юстиции, по совокупности обвинений в 2020 году ему назначили 14 лет колонии и штраф 250 млн росс. рублей.

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