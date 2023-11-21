В Беларуси запретили миксер популярной марки 1 21.11.2023, 14:12

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Что с ним не так?

В Беларуси запретили продавать одну из моделей миксера известного бренда VITEK. Причина в недопустимых радиопомехах, которые он создает во время работы, сообщили в Госстандарте.

Специалисты забраковали ручной пластиковый миксер российской марки VITEK, модель VT-1495 мощностью 400 Вт. Бытовая техника производится в Китае.

Миксер не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза из-за электромагнитных помех, которые он создает при работе.

«Квазипиковые и средние значения напряжения индустриальных радиопомех, создаваемые на сетевых зажимах, превышают допустимые уровни», — сообщили в ведомстве.

Прибор запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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