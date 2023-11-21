ВСУ показали эффектное уничтожение российских тягачей дронами 21.11.2023, 18:29

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Видеофакт.

Украинские Вооруженные силы обнаружили вражеские бронированные тягачи и совершили удары по ним с помощью дронов. Этот эпизод был запечатлен на видео. Соответствующий ролик опубликовали Сухопутные войска ВСУ.

На видео показано, как украинские военные обнаружили несколько единиц бронированной техники российских сил и нанесли по ней удары. Техника оккупантов была значительно повреждена.

Кроме того, ВСУ использовали дроны для сброса взрывчатки на пехоту противника. Представители Сухопутных войск отметили, что это был результат работы 3-й отдельной танковой бригады.

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