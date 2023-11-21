В России подтвердили «удар мести», нанесенный ВСУ 1 21.11.2023, 18:52

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Много «двухсотых» и «трехсотых».

Пул российских Z-пропагандистов подтверждает мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов «ударом мести» за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам Z-пропагандистов, пришелся 19 ноября — в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

«Пацанов собрали вечером в клубе. Конечно же (украинцы) туда ударили. По итогу сообщается о 25 «двухсотых» (погибших) и около сотни «трехсотых» (раненых)», — говорится в сообщениях пропагандистов.

Во время удара ВСУ ликвидирована и российская пропагандистка Полина Меньших.

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