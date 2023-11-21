Беларусь и РФ наложили вето на избрание Эстонии председателем ОБСЕ 2 21.11.2023, 21:10

Решения в ОБСЕ принимаются консенсусом.

Во вторник, 21 ноября, на прошедшем в Вене заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Россия с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии в качестве следующего председателя ОБСЕ в 2024 году, сообщает эстонское издание ERR.

«При голосовании Россия и Беларусь наложили вето на кандидатуру Эстонии», — сообщила официальный представитель МИД Эстонии Бретти Сарапуу.

Поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, избрать Эстонию председателем организации не удалось.

Отвечая на вопрос, что будет дальше, Сарапуу признала, что ситуация неясна: «Поскольку Эстония также является единым кандидатом от стран Евросоюза, мы обязательно обсудим это с другими странами ЕС».

Сарапуу также сообщила, что на следующей неделе в Скопье, столице нынешнего председателя ОБСЕ Северной Македонии, состоится встреча министров иностранных дел ОБСЕ, где этот вопрос, как ожидается, снова будет включен в повестку дня.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна и председатель комиссии Рийгикогу (парламента Эстонии. — Прим. ред.) по иностранным делам Марко Михкельсон в своих комментариях подчеркнули, что ОБСЕ не должна поддаваться давлению России.

«Сейчас из-за России и Беларуси мы находимся в ситуации, когда за полтора месяца до нового года ОБСЕ не имеет подтвержденного председателя, хотя с 2020 года Эстония была единым кандидатом Евросоюза на этот пост», — сказал Цахкна.

Технически возможно, что Северная Македония продолжит исполнять обязанности председателя в следующем году, и сама страна в принципе согласилась на это, однако если страны ЕС и НАТО поддадутся давлению России, то Москва добьется большой дипломатической победы, отметил Михкельсон.

ОБСЕ — организация, созданная после Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое началось в 1973 году и завершилось принятием Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году. Членами организации являются демократические страны Европы, США и Канада, а также страны бывшего советского блока и Советского Союза. Организация в основном занимается вопросами безопасности.

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