ВСУ ударили по скоплению российских морпехов в Донецкой области

ВСУ ударили по скоплению российских морпехов в Донецкой области1
- 21.11.2023, 22:21
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Ликвидированы 25 оккупантов.
Украинские силы нанесли удар по скоплению личного состава 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.
Об этом сообщил в Telegram-канале украинский боец с позывным «Мадяр».
Военный назвал удар по оккупантам возмездием за российский ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения.
По его данным, были уничтожены 25 российских оккупантов и еще сто россиян получили ранения.
Информацию также подтверждают российские пропагандисты. По их словам, удар был нанесен в воскресенье, 19 ноября.
«Милитарный» уточняет, что удар был нанесен по клубу поселка Кумачево в Старобешевском районе Донецкой области.