ВСУ ударили по скоплению российских морпехов в Донецкой области 1 21.11.2023, 22:21

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Ликвидированы 25 оккупантов.

Украинские силы нанесли удар по скоплению личного состава 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале украинский боец с позывным «Мадяр».

Военный назвал удар по оккупантам возмездием за российский ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения.

По его данным, были уничтожены 25 российских оккупантов и еще сто россиян получили ранения.

Информацию также подтверждают российские пропагандисты. По их словам, удар был нанесен в воскресенье, 19 ноября.

«Милитарный» уточняет, что удар был нанесен по клубу поселка Кумачево в Старобешевском районе Донецкой области.

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