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СМИ: В Крыму горит Сакская ТЭЦ

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  • 21.11.2023, 22:51
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СМИ: В Крыму горит Сакская ТЭЦ

В Евпатории и Саках были слышны громкие взрывы.

Жители временно оккупированного Крыма вечером 21 ноября заявили о пожаре на Сакской теплоэлектроцентрале (ТЭЦ), обеспечивающей теплом весь город Саки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Громкие взрывы слышали в Евпатории и Саках. В соцсети также показали фото одного из очевидцев пожара на ТЭЦ.

«Подписчики из Евпатории и Сак сообщают о громких взрывах. А это, вероятно, горит Сакская ТЭЦ», - говорится в сообщении.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

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