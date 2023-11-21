СМИ: В Крыму горит Сакская ТЭЦ

СМИ: В Крыму горит Сакская ТЭЦ1
- 21.11.2023, 22:51
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В Евпатории и Саках были слышны громкие взрывы.
Жители временно оккупированного Крыма вечером 21 ноября заявили о пожаре на Сакской теплоэлектроцентрале (ТЭЦ), обеспечивающей теплом весь город Саки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Громкие взрывы слышали в Евпатории и Саках. В соцсети также показали фото одного из очевидцев пожара на ТЭЦ.
«Подписчики из Евпатории и Сак сообщают о громких взрывах. А это, вероятно, горит Сакская ТЭЦ», - говорится в сообщении.
Официальной информации по этому поводу пока нет.