Китайская ракета упала на Луну с неизвестным тяжелым грузом 22.11.2023, 8:53

3,516

Обнаружено нечто, чему нет объяснения.

В марте 2022 года на поверхность Луны упал тогда еще не идентифицированный объект, известный как WE0913A. Тогда считалось, что это может быть либо частью ракеты SpaceX Falcon 9, либо ускорителем ракеты китайской лунной миссии «Чанье-5-Т1». Теперь же ученые, разгадавшие происхождение объекта, обнаружили в его поведении нечто, чему нет объяснения.

Об этом пишет IFLScience со ссылкой на исследования ученых из Аризонского Университета, Калифорнийского технологического института, проекта «Плутон» и Института планетарных наук. Они предполагают, что правду о том, что происходило с объектом, никто и никогда не узнает.

Созданный людьми кусок космического мусора на его пути к поверхности Луны «сопровождали» ученые со всего мира. Но точно установить, что это они не могли. Для этого пришлось провести определенную космическую детективную работу, чтобы найти, откуда взялся неуправляемый объект.

Подозрения упали на ракету Илона Маска Falcon 9, но впоследствии все больше улик указывали на то, что это был ускоритель ракеты в рамках лунной миссии «Чанье-5-Т1». Китай, однако, отрицал всякую причастность к инциденту.

Теперь ученые отследили траекторию объекта с помощью наблюдений наземных телескопов и пришли к выводу, что WE0913A – это часть корпуса китайской ракеты Long March с миссии «Чанье-5-T1», которая стартовала в 2014 году.

Исследуя объект они также поняли, что степень ракеты, вероятно, несла «нераскрытую дополнительную полезную нагрузку». К такому выводу они пришли с учетом двух нюансов поведения и падения ракеты.

Во-первых, как рассказали ученые, падая на Луну объект не вертелся, а оборачивался в достаточно организованном падении. По их словам, это может означать, что ступень ракеты была сбалансирована значительным противовесом для двух двигателей, каждый из которых весит 544 килограмма.

Автор исследования и докторант факультета аэрокосмической и машиностроительной инженерии Университета Аризоны Таннер Кэмпбелл отметил, что ракета, которая находилась под влиянием гравитации Земли и Луны, а также солнечного ветра не должна была быть настолько стабильной, учитывая, что это «большая пустая оболочка с тяжелым двигателем с одной стороны».

Ученым известно, что ракета-носитель имела приборную панель, установленную на противоположном от двигателей конце, но она весит около 27 килограммов, поэтому не могла сбалансировать двигатели весом более тонны. Проведенный учеными анализ показал, что такое размещение компонентов сместило бы центр тяжести ракеты, но не столь сильно, что этого было достаточно для ее стабильного вращения.

«Это наводит нас на мысль, что впереди должно быть что-то большее», – добавил исследователь.

Во-вторых, как рассказали ученые, после падения ступени на Луну образовались странные кратеры, которые наложились друг на друга. Один кратер имеет диаметр около 18 метров, а другой – около 16 метров.

По мнению Кембепла, это подтверждает мнение о том, что ступень имела примерно одинаковый вес с одного и другого конца.

«Мы впервые видим двойной кратер», – заявил ученый, добавив, что для того чтобы образовались два кратера примерно одинакового размера, нужны были две примерно равные массы.

Относительно того, что могла переносить ракета, ученые могут только догадываться.

«Мы понятия не имеем, что это могло быть – возможно, какая-то дополнительная опорная конструкция, или дополнительные приборы, или что-то другое. Мы, пожалуй, никогда не узнаем», – подытожил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».