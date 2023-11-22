В Крыму произошло загадочное ЧП с солдатом-срочником из РФ 22.11.2023, 9:12

Родственников не допускают к телу.

В РФ случилась очередная загадочная гибель солдата-срочника. 19-летний Андрей Лажиев из карельского города Питкяранты скончался в военном госпитале оккупированного Севастополя после таинственного инцидента.

О происшествии рассказало издание «Север.Реалии», ссылаясь на семью погибшего.

Парень был мобилизован в российскую армию в июне 2023 года, после чего его перевели в воинскую часть №12676 в оккупированном Крыму.

Около месяца после перевода со срочником не было никакой связи, однако в какой-то момент он позвонил родным и пожаловался на плохое самочувствие.

Еще спустя время семье Лажиевых позвонил сосед по палате их сына. Он сообщил, что солдат в очень плохом состоянии находится в госпитале оккупированного Севастополя.

В тот момент молодой человек уже не мог передвигаться и почти потерял зрение. Он также не помнил, что с ним произошло.

Семья связалась с госпиталем, однако администрация категорически запретила им появляться на территории медучреждения без специального разрешения.

Получить эту бумагу родным так и не удалось, а пока они обивали пороги чиновникам, их сын скончался. Тело было вывезено в Ростов-на-Дону, где находится уже более 20 дней.

Родных не пускают и туда, отказываясь показывать труп. В свидетельстве о смерти указано, что у срочника произошел «отек головного мозга» с кровоизлиянием.

Где молодой человек получил травму, семье не говорят. Со слов родных, военные им издевательски ответили, что сын умер в результате «синдром тоски по родине» из-за нежелания служить.

Родители подозревают, что сына до смерти избили в армии за отказ подписывать контракт в ВС РФ и участвовать в войне против Украины.

«Как мне сын рассказывал, (...) им каждый день там предлагали подписать контракт. Каждый день… Он не подписал. Но есть информация, что контракты якобы заставляли подписывать побоями… После смерти сына верить им не могу… Я им дал живого ребенка, а мне гроб приходит», - возмутился отец погибшего.

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