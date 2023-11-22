Бойцы ВСУ «выкосили» россиян из крупнокалиберного пулемета 2 22.11.2023, 14:59

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Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы стреляют по оккупантах из крупнокалиберного пулемета, установленного на крыше, вероятно, военного внедорожника.

Выполнение боевой задачи, очевидно, идет успешно, ведь один из бойцов напевает под пулеметные очереди слова только что выдуманной им песни «Горить-палає дідовий сарай…».

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