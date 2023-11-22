В России два поезда столкнулись лоб в лоб

В России два поезда столкнулись лоб в лоб2
- 22.11.2023, 17:17
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В одном из них было 396 пассажиров.
Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области РФ. Как сообщает РЖД, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.
— В результате схода подвижного состава нет. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении РЖД.
По информации телеграм канала Baza, в поезде ехали 396 пассажиров, среди них — 94 ребенка.