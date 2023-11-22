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На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

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  • 22.11.2023, 19:23
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На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

Оккупанты опасаются атак ВСУ.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении оперативного канала по ситуации на Крымском мосту.

Проезд по мосту периодически приостанавливают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. В последний раз движение на мосту перекрывали вечером 21 ноября.

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