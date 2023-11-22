Минобороны РФ сообщило об ударе дрона ВСУ по группе российских пропагандистов

Минобороны РФ сообщило об ударе дрона ВСУ по группе российских пропагандистов5
- 22.11.2023, 19:44
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Осколочное ранение получил пропагандист телеканала «Россия 24».
Вооруженные силы Украины ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских пропагандистов, сообщило Минобороны РФ.
«В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов», — уточнили в ведомстве.
Пропагандиста эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны РФ.
Максудов в 2013–2018 годах руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр». 18 ноября 2023 года он опубликовал фото на своей странице во «ВКонтакте», на котором он одет в военную форму и держит шлем.
22 июля пропагандист «РИА Новости» Ростислав Журавлев был ликвидирован в Запорожской области.
Тогда ранения получили также фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и пропагандист газеты «Известия» Роман Польшаков.