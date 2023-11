На мосту между США и Канадой у Ниагарского водопада взорвался автомобиль

Что известно.

На Радужном мосту возле Ниагарского водопада, соединяющем США и Канаду, взорвался автомобиль. Это произошло за день до Дня Благодарения, одного из самых загруженных туристических дней в году в США, сообщает Unilad.

По данным властей города Ниагара-Фолс, автомобиль ехал в направлении США. Инцидент произошел около 11.30 по местному времени. Очевидцы рассказали, что видели огонь и столб черного дыма.

Официальные лица подтвердили, что все остальные пункты пропуска между двумя странами в регионе закрыты до дальнейшего уведомления. Это мост Мира, мост Льюистон-Куинстон и мост Вирпул, они закрыты в обоих направлениях.

По данным Associated Press, погибли два человека, которые находились во взорвавшемся автомобиле.

«Полевой офис ФБР в Буффало расследует взрыв транспортного средства на Радужном мосту, пограничном переходе между США и Канадой на Ниагарском водопаде. ФБР координирует это расследование с нашими местными, государственными и федеральными партнерами из правоохранительных органов. Поскольку ситуация очень нестабильна, это все, что мы можем сказать на данный момент», – говорится в сообщении на официальной странице ФБР в соцсети Х.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул также подтвердила факт инцидента. «Государственные органы находятся на месте и готовы помочь», – написала она.

«По моему указанию полиция штата Нью-Йорк активно сотрудничает с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк. Я еду в Буффало, чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов и службами экстренной помощи, и сообщу жителям Нью-Йорка, когда появится дополнительная информация», – добавила губернатор.

I’ve been briefed on the incident on the Rainbow Bridge in Niagara Falls and we are closely monitoring the situation. State agencies are on site and ready to assist.

At my direction, @nyspolice is actively working with the @FBI Joint Terrorism Task Force to monitor all points of entry to New York.



I am traveling to Buffalo to meet with law enforcement & emergency responders & will update New Yorkers when more information becomes available.