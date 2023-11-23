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На мосту между США и Канадой у Ниагарского водопада взорвался автомобиль

  • 23.11.2023, 4:34
На мосту между США и Канадой у Ниагарского водопада взорвался автомобиль

Что известно.

На Радужном мосту возле Ниагарского водопада, соединяющем США и Канаду, взорвался автомобиль. Это произошло за день до Дня Благодарения, одного из самых загруженных туристических дней в году в США, сообщает Unilad.

По данным властей города Ниагара-Фолс, автомобиль ехал в направлении США. Инцидент произошел около 11.30 по местному времени. Очевидцы рассказали, что видели огонь и столб черного дыма.

Официальные лица подтвердили, что все остальные пункты пропуска между двумя странами в регионе закрыты до дальнейшего уведомления. Это мост Мира, мост Льюистон-Куинстон и мост Вирпул, они закрыты в обоих направлениях.

По данным Associated Press, погибли два человека, которые находились во взорвавшемся автомобиле.

«Полевой офис ФБР в Буффало расследует взрыв транспортного средства на Радужном мосту, пограничном переходе между США и Канадой на Ниагарском водопаде. ФБР координирует это расследование с нашими местными, государственными и федеральными партнерами из правоохранительных органов. Поскольку ситуация очень нестабильна, это все, что мы можем сказать на данный момент», – говорится в сообщении на официальной странице ФБР в соцсети Х.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул также подтвердила факт инцидента. «Государственные органы находятся на месте и готовы помочь», – написала она.

«По моему указанию полиция штата Нью-Йорк активно сотрудничает с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк. Я еду в Буффало, чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов и службами экстренной помощи, и сообщу жителям Нью-Йорка, когда появится дополнительная информация», – добавила губернатор.

Управление пограничного транспорта Ниагары заявило в Х, что усилит меры безопасности.

«В ответ на инцидент, происходящий на Радужном мосту, [ведомство] усиливает общесистемную безопасность. Автомобили, прибывающие в аэропорт Буффало, будут проходить проверку безопасности, и путешественники могут рассчитывать на дополнительные проверки. Аэропорты Буффало и Нигера-Фолс полностью функционируют. Мы советуем путешественникам уделять время этим дополнительным мерам предосторожности в дополнение к поездке в отпуск», – говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, произошедшем на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN. Байден и его команда «внимательно следят за развитием событий», сказала она.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, международный аэропорт Буффало-Ниагара закрыт как для прибывающих, так и для вылетающих международных рейсов, сообщает CNN. Закрытие запланировано на два дня.

Свидетель происшествия Майк Гюнтер рассказал WGRZ-TV, что видел, как автомобиль, который ехал к переходу со стороны США, свернул, чтобы объехать другую машину, врезался в забор и взорвался.

«Внезапно он взлетел в воздух, а затем превратился в огненный шар высотой около 30 или 40 футов (9 –12 м). Я никогда не видел ничего подобного», – рассказал он.

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