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Российский пропагандист умер после удара дрона в Запорожской области

  • 23.11.2023, 10:03
  • 4,496
Российский пропагандист умер после удара дрона в Запорожской области

Об этом сообщил его «коллега» Соловьев.

Российский пропагандист, корреспондент «России 24» Борис Максудов умер от полученного ранения в оккупированной части Запорожской области Украины.

Об этом сообщил главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Накануне в Минобороны России сообщили, что «ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области».

Накануне смерти Максудов стал «корректировщиком огня» ВСУ по позициям РФ , сняв сюжет с временно оккупированного Шахтерска Донецкой области. Он показал местность, где уцелели несколько цистерн с топливом после масштабного пожара накануне.

Опубликованная информация помогла нанести еще один удар, который уже оказался более точным и разрушительным. Огонь над местами удара поднимался на несколько десятков метров вверх.

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