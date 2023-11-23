ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники возле Авдеевки 1 23.11.2023, 11:00

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Фото: Getty Images

Оккупанты ехали на штурм украинских позиций.

Армия РФ активизировала наступательные операции в районе Авдеевки. Накануне противник продвинулся в районе юго-восточной окраины Авдеевки. В Генштабе Украины сообщили о 22 атаках вражеской армии к востоку от Новобахмутовки, к северу от Ласточкино, в районе Северного, Первомайского и Авдеевки.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Авдеевском направлении за прошедшие сутки.

Представитель Таврической группировки войск Украины Штупун признался, что противник активизировался на Авдеевском направлении.

Интенсивность штурмов увеличилась на 25-30 % по сравнению с последними днями. Накануне враг бросил в бой до 10 единиц бронетехники, из которой ВСУ уничтожила два танка и 7 бронемашин.

А вот российские военкоры заявили, что армия РФ провела успешную внезапную атаку, захватив пять зданий на юго-востоке Авдеевки. Также они уверяют, что были захвачены и позиции ВСУ к юго-востоку от промзоны. Z-каналы утверждают, что Степное остается в «серой зоне», а авиация и артиллерия ВС РФ усилила обстрелы позиций ВСУ в Авдеевке.

Погодные условия и смена времени года не влияют на боевые действия на этом участке фронта, заявил Штупун. При этом отсутствие растительности на земле и деревьях позволяет ВСУ обнаруживать противника на подступах к их позициям.

Украинский военкор Машовец утверждает, что МО РФ перебросило в районе Авдеевки оккупантов из 255-го мотополка. В МО РФ заявили, что подразделения ЮВО отразили контратаки ВСУ к северу-западу от Горловки.

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