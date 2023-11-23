Скандальная «королева ДНР» объяснила, почему она так странно выглядит 26 23.11.2023, 11:30

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Рассказ пророссийской блогерши шокировал украинцев.

Пророссийская блогерша Алина Андриевская из оккупированного Донецка, которую в сети с сарказмом называют «мисс ДНР», а сама коллаборантка именует себя «королевой», объяснила, почему она так странно выглядит.

Скандальная «мисс ДНР» заявила, что не видит препятствий, если огромные губы помогают ей «полюбить себя».

Впервые она сделала «укол красоты» в 36 лет, когда увидела возрастные изменения. Своей историей перевоплощения Андриевская поделилась с местным блогером Кириллом Сириусом, продолжающим паразитировать на «королеве» для просмотров.

«Мисс ДНР» заявила, что критикующих ее внешность людей она считает «неотесанными холопами», на которых не хочет тратить время. Себя же опальная жительница оккупированного Донецка характеризует как олицетворение красоты и добра.

«Транслировать добро и красоту – это мой лозунг по жизни. Я говорю, что красивые люди часто теряют свою красоту, открыв свой рот», – сказала Андриевская.

Она объяснила, что первый укол гиалурированной кислоты сделала, когда увидела, что ее губы «пустеют» с возрастом. Визита к косметологу блогерша сначала боялась.

«С возрастом губы становятся пустыми. Это первый признак, который выдает возраст. В 36 лет мои естественные губы сдулись. Уколов один шприц, я не смогла остановиться. Я боялась дико, безумно. Пришла бледная. Потом ходила каждую неделю. Косметологи говорили, что нельзя так часто. Я уколола 4 раза подряд, и она мне сказала, что больше не будет этого делать. Я упрямый человек и нашла другого косметолога», – рассказала Андриевская.

Она считает свои уста «особенностью», которая дарит популярность, а еще трендом. Из-за того, что фанатки время от времени шлют ей вопрос о контакте косметолога, «мисс ДНР» назвала себя трендмейкером и популяризатором «моды» на неестественные губы.

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