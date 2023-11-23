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На российской авиабазе «Саки» в Крыму раздались взрывы и пулеметные очереди

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  • 23.11.2023, 12:57
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На российской авиабазе «Саки» в Крыму раздались взрывы и пулеметные очереди

Взрывы были глухими, будто в воде.

В Новофедоровке Сакского района временно оккупированного Крыма раздаются взрывы. Также очевидцы утверждают о звуках пулеметной очереди. Звуки взрывов и очередей доносятся со стороны российского военного аэродрома Саки, расположенного вблизи Новофедоровки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Новофедоровке в районе новой набережной слышны взрывы, также раздаются пулеметные очереди, сообщает наш подписчик», - пишет канал.

Отмечается, что взрывы были глухими, будто в воде.

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